«Отдыхать — не работать». Карен Хачанов — о проведённом отпуске
Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как относится к длительному отпуску.
«Отпуск пролетел незаметно, отдыхать — не работать. С одной стороны, отдохнул, восстановился, уже прямо хотелось начинать тренироваться. С другой стороны, конечно, если бы меня спросили, я бы ещё больше отдохнул, но потом просто тяжелее было бы собирать себя, если честно», — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.
Эксклюзивное интервью с Кареном Хачановым полностью выйдет на «Чемпионате» завтра, 3 декабря в 13:00.
