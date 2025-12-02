«Отдыхать — не работать». Карен Хачанов — о проведённом отпуске

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как относится к длительному отпуску.

«Отпуск пролетел незаметно, отдыхать — не работать. С одной стороны, отдохнул, восстановился, уже прямо хотелось начинать тренироваться. С другой стороны, конечно, если бы меня спросили, я бы ещё больше отдохнул, но потом просто тяжелее было бы собирать себя, если честно», — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

