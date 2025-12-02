Скидки
Серена Уильямс отреагировала на предположения о своём возвращении в теннис

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, 44-летняя американская теннисистка Серена Уильямс опровергла предположения о своём возвращении в профессиональный спорт на фоне появления в актуальном пуле допинг-тестирования ITIA.

«Боже, ребята, я НЕ возвращаюсь. То, как разлетелись эти слухи, – просто безумие», — написала Серена на своей странице в соцсети X.

Журналист Бен Ротенберг также сообщал, что Серена изначально планировала вернуться ещё на US Open – 2025, чтобы сыграть со своей сестрой Винус в парном разряде.

Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году. За свою профессиональную карьеру Серена выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.

