Главная Теннис Новости

«Считаю его потрясающим». Надаль — об успехах Алькараса

Бывшая первая ракетка мира и 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что видит в лидере мирового тенниса соотечественнике Карлосе Алькарасе потенциал игрока, способного оставить яркий след в истории тенниса.

«Считаю его потрясающим. Я не из тех, кто ожидает чего-то сверхъестественного, он всегда казался мне сильным и имеющим потенциал, чтобы запомниться надолго в нашем спорте. 22 титула «Большого шлема»? А почему бы и нет? Шесть – это уже много, у него впечатляющая перспектива.

Самое важное – это не травмироваться. Если у тебя нет травм, думаю, тогда ты и не теряешь уверенности в своём теле, это тебе даёт обратную связь», — приводит слова Надаля Punto de break.

