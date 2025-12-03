Скидки
Девушка Зверева показала яркие фото с Александром с отдыха на Мальдивах

Комментарии

София Томалла, девушка олимпийского чемпиона 2020 года, третьей ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева, поделилась в социальных сетях красивыми фото с их совместного отдыха на Мальдивах.

«В погоне за закатами, линиями загара и приятным времяпрепровождением», — подписала снимки Томалла.

Фото: из личного архива Софии Томаллы

София родилась в известной семье. Её родители — Симона Томалла и Андре Веттерс — актёры. Сама София успешно выступает в роли телеведущей.

В 2025 году Зверев выиграл один турнир – категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). Его лучшим достижением в сезоне на турнирах «Большого шлема» стал финал Australian Open, где он в трёх сетах проиграл Яннику Синнеру.

