Турсунов: не удивлюсь, если Звонарёва закончит год в топ-150, а то и выше

Турсунов: не удивлюсь, если Звонарёва закончит год в топ-150, а то и выше
Комментарии

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов отреагировал на то, что бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Вера Звонарёва возобновила карьеру. Спортсменка вышла во второй круг турнира категории W100 в Дубае (ОАЭ).

«Зная Веру и её возвращения, вообще не удивлюсь, если закончит год в топ-150, а то и выше», — написал Турсунов на своей странице в социальных сетях.

41-летняя Звонарёва не играла на турнирах как в одиночном, так и в парном разряде с весны 2024 года. Сейчас у россиянки нет рейтинга WTA. Звонарёва — четырёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» (два — в одиночном разряде, два — в паре); победительница Итогового турнира WTA в парном разряде (2023).

Комментарии
