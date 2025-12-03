Скидки
«Не думаю, что стоит жаловаться». Радукану — о насыщенном календаре турниров

Чемпионка US Open — 2021, 29-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану поделилась мнением о загруженном графике турниров в WTA и ATP.

«Да, это вызов. Не думаю, что стоит жаловаться, – это часть нашей профессии, которая даёт нам хорошую жизнь. Это не всегда красиво со стороны: бывает очень тяжело и ментально, и физически и всё болит. Но что мы можем с этим сделать? У многих людей работа тоже непростая, и начальники заставляют что-то выполнять, но это их работа. Нужно терпеть и не жаловаться. Если молодые видят, что лучшие игроки только и делают, что ноют из-за календаря, – сомневаюсь, что это вдохновит их», — сказала Радукану в интервью The Guardian.

Лучшим выступлением Радукану в 2025 году был полуфинал на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США).

