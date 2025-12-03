Скидки
Кузнецова — о характере Егорян: понравилось её светлое отношение к жизни

Кузнецова — о характере Егорян: понравилось её светлое отношение к жизни
Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась мнением о двукратной олимпийской чемпионке в фехтовании Яне Егорян после её интервью с Ксенией Собчак.

«Честно, раньше я не особенно следила за фехтованием и не была знакома с Яной как с личностью. Но сейчас осталась под очень приятным впечатлением. Понравилось её светлое отношение к жизни, какая-то спокойная внутренняя уверенность и, конечно, целеустремлённость. Всё это чувствуется за её словами и подачей. Этот разговор — хороший ответ на вопрос, который часто задают: в чём сила наших спортсменов? Мне кажется, дело не только в таланте, который нужно раскрыть, но и в характере, что закаляется через испытания. Путь на Олимп — это череда преодолений, через непростые жизненные условия, которые меняют и укрепляют», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

