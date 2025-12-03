«Это же неправда». Радукану рассказала о неприятном опыте с папарацци в Лондоне

Чемпионка US Open — 2021, 29-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о неприятном инциденте с папарацци, произошедшем во время её недавнего визита в Лондон, когда таблоиды опубликовали снимки, сделанные без её ведома, и исказили контекст, приписав ей новый роман.

«Что меня действительно напугало — так это то, что я увидела своё фото в Лондоне и я даже не заметила папарацци. Я была со своими двумя лучшими друзьями. Это произошло на прошлой неделе, и в каком-то таблоиде вышла статья, что у меня новый парень или что-то в этом духе. Но это буквально брат моей лучшей подруги. Я такая: «Да ладно, ребята. Серьёзно? Это же неправда». Я была с братом моей лучшей подруги, и мы шли на регби. И, конечно же, они вырезали мою лучшую подругу из кадра. На фото остались только я и этот парень, а я ведь совсем не заметила папарацци. Так что это, конечно, жутковато. Ты думаешь: «Я их не видела. Как они вообще сделали это фото?» Но, кроме этого, я в порядке, потому что кто-то всегда присматривает за мной», – приводит слова Радукану Tennis Up To Date.