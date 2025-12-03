Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Радукану: в начале года я прошла через очень трудный период

Радукану: в начале года я прошла через очень трудный период
Комментарии

Чемпионка US Open — 2021, 29-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, чему научилась по итогам сезона-2025.

«В начале года я прошла через очень трудный период – и на корте, и за его пределами. Но это многому меня научило. Я поняла, какая у меня внутренний стержень, как могу выбираться из подобного состояния. И что нужно делать, чтобы туда не возвращаться. Для меня важно расти, учиться, давать голове работу – я постоянно в этом нуждаюсь. Узнавать себя оказалось очень полезно. Сейчас я чувствую себя спокойно и уверенно», — сказала Радукану в интервью The Guardian.

Лучшим выступлением Радукану в 2025 году был полуфинал на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США).

Материалы по теме
У России ещё одна потеря в теннисе. Рахимова тоже будет играть за Узбекистан
У России ещё одна потеря в теннисе. Рахимова тоже будет играть за Узбекистан
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android