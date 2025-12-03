Радукану: в начале года я прошла через очень трудный период

Чемпионка US Open — 2021, 29-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, чему научилась по итогам сезона-2025.

«В начале года я прошла через очень трудный период – и на корте, и за его пределами. Но это многому меня научило. Я поняла, какая у меня внутренний стержень, как могу выбираться из подобного состояния. И что нужно делать, чтобы туда не возвращаться. Для меня важно расти, учиться, давать голове работу – я постоянно в этом нуждаюсь. Узнавать себя оказалось очень полезно. Сейчас я чувствую себя спокойно и уверенно», — сказала Радукану в интервью The Guardian.

Лучшим выступлением Радукану в 2025 году был полуфинал на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США).