Циципас: за сезон игроки ATP используют 163 километра струн

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 34-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился интересным фактом о теннисном инвентаре в своих социальных сетях. Он подсчитал примерную протяжённость струн, используемых игроками за сезон ATP.

«За сезон игроки ATP используют 163 километра струн», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

В сезоне-2025 Стефанос Циципас выиграл турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В октябре грек сыграл один матч на выставочном соревновании Six Kings Slam в Саудовской Аравии. Там он уступил итальянцу Яннику Синнеру и получил призовые в размере $ 1,5 млн.