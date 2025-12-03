Скидки
Карен Хачанов рассказал о самом неудобном сопернике в 2025 году

Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов назвал самого неудобного соперника в сезоне-2025.

«В прошлом сезоне я Дане Медведеву реально проиграл два матча. У нас правда очень хорошие матчи были, очень близкие. Они были очень обидные, один на харде, один на грунте. Наверное, на грунте даже был чуть более обидный. На грунте всё-таки я его обыгрывал в том же Монте-Карло. Там концовка была тоже сумасшедшая. Его сводило, меня тоже. Наверное, там я чувствовал, что мог бы дожать его», — сказал Карен Хачанов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Екатерине Мурадян.

Эксклюзивное интервью с Кареном Хачановым полностью выйдет на «Чемпионате» завтра, 3 декабря, в 13:00.

