Кори Гауфф вошла в американский рейтинг Forbes «30 до 30»

Американская теннисистка Кори Гауфф, третья ракетка мира, попала в список популярного американского издания журнала Forbes «30 до 30». В этот рейтинг ежегодно включают 30 выдающихся людей до 30 лет в каждой из 20 категорий.

«Хотя я люблю побеждать во всём, мне понадобилось время, чтобы понять: твоя жизнь остаётся твоей независимо от того, выиграл ты или проиграл. В какой-то момент ты начинаешь играть ради себя», — приводит слова Гауфф Forbes.

На счету 21-летней Гауфф есть две победы на турнирах «Большого шлема». В 2025 году американская теннисистка выиграла «Ролан Гаррос», в 2023-м — Открытый чемпионат США.