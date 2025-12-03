Скидки
Пегула — о матчах с Соболенко: проигрываешь, но не чувствуешь себя плохо

Финалистка US Open – 2024, пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула рассказала о том, в каких из своих матчей она сыграла хорошо, но не смогла добиться победы, отметив встречи с четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», лидером рейтинга WTA белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

«Мне кажется, у меня было так много таких матчей.

Честно говоря, многие мои недавние матчи с Ариной были действительно очень хорошими — уровень просто невероятно высокий. И ты проигрываешь, но не чувствуешь себя плохо после этого, потому что думаешь: вау, это был матч очень высокого уровня, у меня были шансы и всё такое, но при этом ты понимаешь, что выложился полностью.

Так что если говорить по памяти, то, честно, это можно сказать про большинство моих матчей с Ариной за последние два года. После них я всегда ухожу с корта с таким ощущением», – сказала Пегула во время записи подкаста The Player's Box Podcast.

В сезоне-2025 Пегула сыграла с белоруской четыре раза и во всех четырёх матчах потерпела поражение.

