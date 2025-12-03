Скидки
Теннис Новости

«Ты можешь изменить только будущие турниры»: Карен Хачанов — о тяжёлых поражениях

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как он воспринимает тяжёлые поражения в матчах.

«Знаете, каждый год, наверное, что-то новое для себя подключаешь, анализируешь, изучаешь. Я бы вообще к этому не привязывался. Главное, это, наверное, делать выводы, что бы ты мог сделать лучше, чего не хватило для лучших результатов. И, в принципе, идти дальше, не зацикливаться на этом. В этом и есть психология. Ты быстро отпускаешь и быстро меняешь свой фокус на следующий матч, следующий турнир, но, конечно же, со сделанными выводами. Поэтому нечего говорить о том, что было, ты уже ничего изменить не можешь. Ты можешь изменить только будущие турниры, сделать их лучше», — сказал Карен Хачанов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Екатерине Мурадян.

