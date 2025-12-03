Карен Хачанов раскрыл, на каком турнире начнёт сезон-2026

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что начнёт сезон-2026 на турнире в Гонконге.

«В Гонконге. Третий год буду там играть, потом в Австралию полечу сразу. Сыграю там два тренировочных показательных матча перед началом, и всё, дальше будет Australian Open», — сказал Карен Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Ранее Хачанов выступил на турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который прошёл в Санкт-Петербурге. Эксклюзивное интервью с Кареном Хачановым полностью выйдет на «Чемпионате» 3 декабря в 13:00.