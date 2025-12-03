«Я не ставлю всё на теннис». Костюк — о планах после завершения карьеры

28-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о своих планах после завершения карьеры.

«Я не рассматриваю теннис как окончательную карьеру и не думаю, что все деньги, которые я заработала, должны обеспечить меня на всю жизнь. Мне очень нравится создавать, собирать хороших людей, заниматься инициативами, работать… Мне нравится этот процесс, и я знаю, что не должна сейчас выжимать из себя все соки, чтобы заработать как можно больше, а потом делать как можно меньше.

Я рассчитываю на то, что моя жизнедеятельность будет долгой. Она не остановится, когда мне будет 35 лет. Я планирую продолжать работать, развиваться в других областях, делать много вещей вне тенниса. Я не ставлю всё на теннис. Я не планирую играть так долго, до 35-40 лет. Я не знаю, когда остановлюсь, не хочу называть цифры. Это у всех по-разному: кто-то заканчивает в 25, кто-то в 35, кто-то в 30… Это очень личное», — приводит слова Костюк Tribuna.