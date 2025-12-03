Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я не ставлю всё на теннис». Костюк — о планах после завершения карьеры

«Я не ставлю всё на теннис». Костюк — о планах после завершения карьеры
Комментарии

28-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о своих планах после завершения карьеры.

«Я не рассматриваю теннис как окончательную карьеру и не думаю, что все деньги, которые я заработала, должны обеспечить меня на всю жизнь. Мне очень нравится создавать, собирать хороших людей, заниматься инициативами, работать… Мне нравится этот процесс, и я знаю, что не должна сейчас выжимать из себя все соки, чтобы заработать как можно больше, а потом делать как можно меньше.

Я рассчитываю на то, что моя жизнедеятельность будет долгой. Она не остановится, когда мне будет 35 лет. Я планирую продолжать работать, развиваться в других областях, делать много вещей вне тенниса. Я не ставлю всё на теннис. Я не планирую играть так долго, до 35-40 лет. Я не знаю, когда остановлюсь, не хочу называть цифры. Это у всех по-разному: кто-то заканчивает в 25, кто-то в 35, кто-то в 30… Это очень личное», — приводит слова Костюк Tribuna.

Материалы по теме
Мирра Андреева осуществила мечту и завела крутую собаку. Теннисистка уже дала ей имя
Мирра Андреева осуществила мечту и завела крутую собаку. Теннисистка уже дала ей имя
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android