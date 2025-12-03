Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Куэрри рассказал, кого из теннисисток считает лучшей в сезоне-2025

Куэрри рассказал, кого из теннисисток считает лучшей в сезоне-2025
Комментарии

Бывший теннисист, победитель 15 турниров АТР американец Сэм Куэрри рассказал, почему считает шестикратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек лучшей теннисисткой сезона-2025.

«Для меня это Ига Швёнтек. Мы всегда говорили о том, как она доминирует на грунте, что она, ну, скажем так, не очень на траве, что она никогда не сможет пройти далеко на Уимблдоне, а потом она выиграла Уимблдон в этом году и полностью изменила этот нарратив.

Она выиграла и Цинциннати, который исторически считается довольно быстрым хардом, так что теперь, когда говоришь о её игре, ты говоришь о том, что она может побеждать на любом покрытии, и всё это началось в 2025 году, после победы на Уимблдоне», – сказал Куэрри во время записи подкаста Nothing Major.

В сезоне-2025 Швёнтек одержала победу на Уимблдоне, а также выиграла «тысячник» в Цинциннати и завоевала титул на турнире WTA-500 в Сеуле (Южная Корея).

Материалы по теме
Кудерметова-младшая открыла зиму победой. А Звонарёва вернулась в 41 год — и тоже выиграла
Кудерметова-младшая открыла зиму победой. А Звонарёва вернулась в 41 год — и тоже выиграла
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android