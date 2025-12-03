Куэрри рассказал, кого из теннисисток считает лучшей в сезоне-2025

Бывший теннисист, победитель 15 турниров АТР американец Сэм Куэрри рассказал, почему считает шестикратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек лучшей теннисисткой сезона-2025.

«Для меня это Ига Швёнтек. Мы всегда говорили о том, как она доминирует на грунте, что она, ну, скажем так, не очень на траве, что она никогда не сможет пройти далеко на Уимблдоне, а потом она выиграла Уимблдон в этом году и полностью изменила этот нарратив.

Она выиграла и Цинциннати, который исторически считается довольно быстрым хардом, так что теперь, когда говоришь о её игре, ты говоришь о том, что она может побеждать на любом покрытии, и всё это началось в 2025 году, после победы на Уимблдоне», – сказал Куэрри во время записи подкаста Nothing Major.

В сезоне-2025 Швёнтек одержала победу на Уимблдоне, а также выиграла «тысячник» в Цинциннати и завоевала титул на турнире WTA-500 в Сеуле (Южная Корея).