«Об этом не раз говорили Джокович и Надаль». Хачанов — о грамотном планировании сезона

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как планирует свой сезон.

«Да, конечно, всегда надо анализировать, что было хорошо, что было не очень. В любом случае мы, конечно же, становимся взрослее, то есть восстановление для нас очень важно, не только между матчами, но и между турнирами. Уже ты себя знаешь. Например, если хорошо сыграл один, два, три турнира, иногда ты набираешь форму, но при этом и устаёшь. Поэтому нужно чувствовать себя, календарь планировать. Мне кажется, это очень важно, об этом не раз говорили легендарные теннисисты: и Новак Джокович, и Рафаэль Надаль, и другие. Они всё больше и больше после наступления 28 лет этому уделяли внимания. Есть чему поучиться, что добавить, и посмотрим, к чему это приведёт», — сказал Карен Хачанов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Екатерине Мурадян.