Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Об этом не раз говорили Джокович и Надаль». Хачанов — о грамотном планировании сезона

«Об этом не раз говорили Джокович и Надаль». Хачанов — о грамотном планировании сезона
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как планирует свой сезон.

«Да, конечно, всегда надо анализировать, что было хорошо, что было не очень. В любом случае мы, конечно же, становимся взрослее, то есть восстановление для нас очень важно, не только между матчами, но и между турнирами. Уже ты себя знаешь. Например, если хорошо сыграл один, два, три турнира, иногда ты набираешь форму, но при этом и устаёшь. Поэтому нужно чувствовать себя, календарь планировать. Мне кажется, это очень важно, об этом не раз говорили легендарные теннисисты: и Новак Джокович, и Рафаэль Надаль, и другие. Они всё больше и больше после наступления 28 лет этому уделяли внимания. Есть чему поучиться, что добавить, и посмотрим, к чему это приведёт», — сказал Карен Хачанов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Екатерине Мурадян.

Материалы по теме
«Главное, чтобы зрители получили кайф». «Сфинксы» Медведева покорили «Львов» Бублика
«Главное, чтобы зрители получили кайф». «Сфинксы» Медведева покорили «Львов» Бублика
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android