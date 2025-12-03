«Мы это делаем уже из года в год». Карен Хачанов — о перелётах и джетлаге

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как справляется с разницей в часовых поясах во время сезона.

– Вы очень много летаете, вопрос про джетлаг. У вас уже есть какая-то формула, за сколько надо приехать, чтобы было комфортно?

– Я думаю, да. Мы это делаем уже из года в год, примерно одинаковые планы, и их же придерживаемся. В Гонконге даже неважно, играю хорошо или не очень. Последние два года играл не очень первый турнир, но, даже если бы играл до конца, всё равно улетал бы в воскресенье, прилетал в Мельбурн за неделю, и, в принципе, я думаю, этого достаточно, этого обычно хватало, — сказал Карен Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.