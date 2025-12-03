Скидки
Главная Теннис Новости

«Времени ещё предостаточно». Карен Хачанов рассказал о предсезонной подготовке

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как обстоят дела с подготовкой к сезону-2026.

«Со стороны здоровья, травм, конечно, ты не можешь резко начать играть после отдыха, две-три недели ничего не делая. Я всё равно начинаю всегда за дней пять до старта уже потихоньку тренироваться, чтобы хоть в какой-то форме прийти. А дальше уже, конечно, основная работа будет сделана в Дубае. Ты тоже не хочешь начинать свою предсезонку сразу на полную, опять же, после трёх недель отдыха. У нас достаточно времени ещё, тем более сезон на неделю позже начинается. Времени ещё предостаточно», — сказал Карен Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

