«Эта цель была, стоит и будет стоять впереди». Хачанов поделился задачами на сезон-2026

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, какие цели ставит перед собой на сезон-2026.

«Я обратно вошёл опять в десятку, как после 2023 года. У меня была такая задача. В принципе, цели такие же. У меня задача закончить год в топ-10 и отобраться на Итоговый турнир. Эта цель была, стоит и будет стоять впереди, пока, дай бог, я не доберусь до неё. Удалось опять на «Большом шлеме» сыграть четвертьфинал, удалось в финал «Мастерса» выйти повторно. Поэтому, в принципе, цели-то такие же, как можно больше играть, выигрывать. И самое главное, чтобы физика была и позволяла, потому что последний год был тяжёлый в плане такой глобальной проблемы со спиной. Если физика есть, ментальность в порядке, то дальше уже вопрос игры, а это всё взаимосвязано», — сказал Карен Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.