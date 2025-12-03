Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Эта цель была, стоит и будет стоять впереди». Хачанов поделился задачами на сезон-2026

«Эта цель была, стоит и будет стоять впереди». Хачанов поделился задачами на сезон-2026
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, какие цели ставит перед собой на сезон-2026.

«Я обратно вошёл опять в десятку, как после 2023 года. У меня была такая задача. В принципе, цели такие же. У меня задача закончить год в топ-10 и отобраться на Итоговый турнир. Эта цель была, стоит и будет стоять впереди, пока, дай бог, я не доберусь до неё. Удалось опять на «Большом шлеме» сыграть четвертьфинал, удалось в финал «Мастерса» выйти повторно. Поэтому, в принципе, цели-то такие же, как можно больше играть, выигрывать. И самое главное, чтобы физика была и позволяла, потому что последний год был тяжёлый в плане такой глобальной проблемы со спиной. Если физика есть, ментальность в порядке, то дальше уже вопрос игры, а это всё взаимосвязано», — сказал Карен Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Материалы по теме
«Задача — закончить в топ-10 и отобраться на Итоговый». Хачанов — о целях на 2026 год
Эксклюзив
«Задача — закончить в топ-10 и отобраться на Итоговый». Хачанов — о целях на 2026 год
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android