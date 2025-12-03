Скидки
Карен Хачанов рассказал, успел ли сделать в отпуске всё, что планировал

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, удалось ли ему реализовать все запланированные на время отпуска дела.

«В принципе, да, но иногда, мне кажется, у меня такие большие планы на отпуск, что надо его немножко пересмотреть, потому что везде хочется съездить, а с другой стороны, весь сезон как раз мы ездим, может, в какой-то степени стоит даже наоборот никуда не летать, а просто побыть дома, вообще без перелётов провести время. Мне даже тренеры говорят, я столько летаю, лучше бы дома остался. Может быть, однажды так и сделаем», — сказал Хачанов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Екатерине Мурадян.

