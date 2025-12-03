Скидки
«Теннису уделяется всё больше внимания». Хачанов — о подъёме интереса к теннису в России

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился мнением, чувствует ли он подъём интереса к теннису в России.

– Есть ощущение, что прямо сейчас теннис в России медийно очень поднялся. Знаменитости комментируют матчи, устраиваются мастер-классы, появляются новые медиа-платформы и проекты. Будучи игроком, вы замечаете этот подъём интереса к вашему виду спорта?
– 100% это заметно. Всё больше и больше уделяется теннису внимания, выделяется много денег и бюджетов на популяризацию спорта и тенниса в России. Мы столкнулись сейчас с такой ситуацией, что везде забанены. В нынешних реалиях, думаю, что пытаются сделать всё возможное и самое лучшее, что можно для российских болельщиков, для тех, кто следит за теннисом. У нас нет соревнований. Всё в совокупности работает, за счёт новых проектов стараются максимально освещать теннис», — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

«Задача — закончить в топ-10 и отобраться на Итоговый». Хачанов — о целях на 2026 год
Эксклюзив
«Задача — закончить в топ-10 и отобраться на Итоговый». Хачанов — о целях на 2026 год
