Хачанов ответил, удастся ли Синнеру, Алькарасу и Швёнтек собрать карьерный «Шлем» в 2026-м

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился мнением, удастся ли в сезоне-2026 итальянцу Яннику Синнеру, испанцу Карлосу Алькарасу и польке Иге Швёнтек собрать карьерный «Шлем»

«Удастся ли им? Слушайте, ну посмотрим. Поживём — увидим. Шансы у них большие», — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Отметим, Алькарасу и Швёнтек, чтобы собрать карьерный «Шлем», не хватает победы на Australian Open, а Синнеру необходимо выиграть «Ролан Гаррос».

В сезоне-2025 Синнер стал чемпионом Australian Open и Уимблдона, а Алькарас во второй раз в карьере одержал победу на «Ролан Гаррос» и US Open. Швёнтек в сезоне-2025 выиграла один титул на турнирах «Большого шлема», завоевав первый в карьере трофей Уимблдона.

