Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Веснина: поиграла в теннис впервые за три недели. Такие перерывы уже вошли в норму

Веснина: поиграла в теннис впервые за три недели. Такие перерывы уже вошли в норму
Комментарии

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина, завершившая карьеру в прошлом сезоне, вновь сыграла в теннис.

«Поиграла в теннис впервые за три недели. Такие перерывы для меня уже вошли в норму, но каждый раз даю себе клятву — так больше не делать», — написала Веснина на своей странице в социальных сетях.

Веснина в 2016 году на Олимпиаде в Рио‑де‑Жанейро одержала победу в парном турнире вместе с Екатериной Макаровой. На Олимпиаде-2020 в Токио она вместе с Асланом Карацевым завоевала серебряные медали в смешанном парном разряде. Она победительница в парном разряде на Уимблдоне (2017), Открытом чемпионате Франции (2013), Открытом чемпионате США (2014), а также на Открытом чемпионате Австралии (2016) в миксте.

Материалы по теме
Мирра Андреева осуществила мечту и завела крутую собаку. Теннисистка уже дала ей имя
Мирра Андреева осуществила мечту и завела крутую собаку. Теннисистка уже дала ей имя
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android