Веснина: поиграла в теннис впервые за три недели. Такие перерывы уже вошли в норму

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина, завершившая карьеру в прошлом сезоне, вновь сыграла в теннис.

«Поиграла в теннис впервые за три недели. Такие перерывы для меня уже вошли в норму, но каждый раз даю себе клятву — так больше не делать», — написала Веснина на своей странице в социальных сетях.

Веснина в 2016 году на Олимпиаде в Рио‑де‑Жанейро одержала победу в парном турнире вместе с Екатериной Макаровой. На Олимпиаде-2020 в Токио она вместе с Асланом Карацевым завоевала серебряные медали в смешанном парном разряде. Она победительница в парном разряде на Уимблдоне (2017), Открытом чемпионате Франции (2013), Открытом чемпионате США (2014), а также на Открытом чемпионате Австралии (2016) в миксте.