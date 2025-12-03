«Я ожидал, что это будет чрезвычайно сложно». Маррей — о работе с Джоковичем

Британский теннисист, бывшая первая ракетка мира, двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей рассказал о своём опыте работы с 24-кратным победителем турниров серии «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

«Ты работаешь не только с одним из лучших теннисистов, но и с одним из величайших спортсменов всех времён, поэтому я ожидал, что это будет чрезвычайно сложно. Новак, как и я сам, сложная личность в том, как он подходит к теннису, — это крайне требовательно.

Оглядываясь назад, я рад, что это сделал. Это был потрясающий опыт. Жаль, что случилась травма в Австралии, но я видел, как он играл в невероятный теннис на том турнире. После травмы для него это, безусловно, были тяжёлые месяцы, но, думаю, и для команды, и для нас всех тоже.

Я был разочарован. Вероятно, я не достиг тех результатов, которых хотел бы для него. Но всё же многое узнал о том, что такое тренерская работа», — сказал Маррей в интервью TennisPodcast.

38-летний Маррей завершил игровую карьеру летом 2024 года. В 2024 году он принял предложение Новака Джоковича и стал его тренером. Их сотрудничество завершилось в мае 2025 года.