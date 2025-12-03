Посольство РФ отреагировало на давление властей Нидерландов на Грикспора

Посольство России в Нидерландах отреагировало на давление голландских властей на 25-ю ракетку мира Таллона Грикспора за его участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который состоялся в Санкт-Петербурге.

«Мы глубоко обеспокоены попытками голландских чиновников оказать давление на Таллона Грикспора в связи с его участием в турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт‑Петербурге. Не вмешивайте политику в спорт», — говорится в заявлении посольства РФ.

Участие в турнире также приняли Даниил Медведев, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Александр Бублик, Таллон Грикспор и Юлия Путинцева.