Ана Иванович официально подала на развод с Бастианом Швайнштайгером — Bild

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербка Ана Иванович официально подала на развод с футболистом Бастианом Швайнштайгером после девяти лет брака.

Иванович подала заявление в Окружной суд Мюнхена, а также запросила алименты на детей в Пальма-де-Майорке, сообщает Bild. У пары трое детей. СМИ также сообщают, что Швайнштайгер был замечен с новой возлюбленной.

Ранее сообщалось, что 38-летняя Иванович и 41-летний Швайнштайгер разошлись в феврале 2025 года. Ана проживает в родном для себя Белграде вместе с сыновьями Лукой, Леоном и Тео. Швайнштайгер в последнее время много путешествует по рабочим делам, однако в свободное время живёт в Мюнхене.