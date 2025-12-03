Скидки
Надаль — о жизни вне тенниса: думал, что у меня будет гораздо больше времени на всё

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о том, как проходит его жизнь вне теннисной карьеры.

– Ваша жизнь сейчас более загруженная, чем раньше?
– Да, раньше я думал, что у меня будет гораздо больше времени на всё. Наверно, это вопрос организации. Недавно я стал отцом, и это усложняет ситуацию. Ещё я думал, что первый год после завершения карьеры будет более хаотичным, в том смысле, что я буду мотаться туда-сюда. Но теперь смотрю на следующий год и вижу, что он тоже не выглядит особо расслабляющим. Поэтому, выходит так, что я занят больше, чем думал, – приводит слова Надаля Cadena SER

39-летний Надаль завершил свою профессиональную карьеру в ноябре 2024 года.

