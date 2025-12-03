Надаль: продолжал бы играть в теннис, если бы не моя физическая форма

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о том, продолжил бы он свою карьеру, если бы его не преследовали частые проблемы со здоровьем.

– Вы бы продолжали играть, если бы не травмы?

– Я бы продолжал играть в теннис, если бы не физическая форма, и мне 39 лет. Я никогда не жил с мыслью, что без травм мог бы выиграть больше турниров «Большого шлема». Марселю Гранольерсу тоже 39, мы с ним родились в один год, но, при всём уважении, он всё ещё играет в паре (смеётся), – приводит слова Надаля Cadena SER.

39-летний Надаль завершил свою профессиональную карьеру в ноябре 2024 года. Свой последний матч теннисист провёл в рамках розыгрыша Кубка Дэвиса – 2024. В рамках матча 1/4 финала турнира с Нидерландами он проиграл Ботику ван де Зандсхулпу (4:6, 4:6).