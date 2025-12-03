Скидки
Теннис

Надаль: никогда в жизни не ломал ракетку, но несколько раз хотелось это сделать

Комментарии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, почему во время своей профессиональной карьеры ему удавалось сдерживать эмоции и не ломать игровые ракетки.

– Какой Рафа лучше – вне корта или на корте?
– Точно на корте. Никогда в жизни не ломал ракетку, но… Если честно, несколько раз хотелось это сделать. В детстве мне не позволяли, а когда повзрослел, сам себе этого не позволял.

Однако не думаю, что нужен какой-то предмет про Рафаэля Надаля в университетах – не надо преувеличивать вещи, которые не настолько уж великие, – приводит слова Надаля Cadena SER.

39-летний Надаль завершил свою профессиональную карьеру в ноябре 2024 года.

