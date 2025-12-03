Камилла Рахимова вышла в четвертьфинал турнира WTA-125 в Анже

112-я ракетка мира теннисистка Камилла Рахимова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-125 в Анже (Франция). В матче второго круга она обыграла представительницу Польши Линду Климовичову. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:7, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 37 минут. За это время Рахимова выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету её соперницы девять эйсов, 13 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.

Ранее стало известно, что Рахимова сменила спортивное гражданство. Отныне на турнирах WTA она будет выступать под флагом Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тенниса Узбекистана.