Линда Климовичова — Камилла Рахимова, результат матча 3 декабря 2025, счет 1:2, 2-й круг WTA-125 в Анже

Камилла Рахимова вышла в четвертьфинал турнира WTA-125 в Анже
Комментарии

112-я ракетка мира теннисистка Камилла Рахимова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-125 в Анже (Франция). В матче второго круга она обыграла представительницу Польши Линду Климовичову. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:7, 6:3.

Анже 125. 2-й круг
03 декабря 2025, среда. 14:05 МСК
Линда Климовичова
145
Польша
Линда Климовичова
Л. Климовичова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		7 7 3
6 		6 5 6
         
Камилла Рахимова
112
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Матч продолжался 2 часа 37 минут. За это время Рахимова выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету её соперницы девять эйсов, 13 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.

Ранее стало известно, что Рахимова сменила спортивное гражданство. Отныне на турнирах WTA она будет выступать под флагом Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тенниса Узбекистана.

