Камилла Рахимова вышла в четвертьфинал турнира WTA-125 в Анже
112-я ракетка мира теннисистка Камилла Рахимова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-125 в Анже (Франция). В матче второго круга она обыграла представительницу Польши Линду Климовичову. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:7, 6:3.
Анже 125. 2-й круг
03 декабря 2025, среда. 14:05 МСК
145
Линда Климовичова
Л. Климовичова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|3
|
|6 5
|6
112
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Матч продолжался 2 часа 37 минут. За это время Рахимова выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету её соперницы девять эйсов, 13 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.
Ранее стало известно, что Рахимова сменила спортивное гражданство. Отныне на турнирах WTA она будет выступать под флагом Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тенниса Узбекистана.
