Джокович — о подготовке к сезону-2026: взял паузу, стараюсь восстановить своё тело

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как планирует подготовиться к сезону-2026.

«Взял короткую паузу и пытаюсь перестроить свою «машину», так сказать, используя гоночную терминологию. В последние 18 месяцев я часто получал травмы, поэтому стараюсь восстановить своё тело, чтобы начало следующего сезона получилось отличным. Надеюсь, смогу продолжить соперничать с лучшими», – приводит слова Джоковича Mondo rs.

38-летний Джокович в 2025 году вышел в полуфинал на всех турнирах серии «Большого шлема», а также одержал победу на турнирах в Женеве (Швейцария) и Афинах (Греция).