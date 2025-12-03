Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Журналист из США отреагировал на новость о возможном возвращении Серены Уильямс в теннис

Журналист из США отреагировал на новость о возможном возвращении Серены Уильямс в теннис
Серена Уильямс
Комментарии

Американский журналист Бен Ротенберг высказался о появлении бывшей теннисистки Серены Уильямс в пуле допинг-тестирования. Многократная чемпионка ТБШ заявила, что этот факт ничего не значит, но журналист ответил, что спортсменка собиралась восстановиться в пуле ещё перед US Open — 2025, однако не успела это сделать.

«Нет особой причины, по которой человек стал бы добровольно ввязываться во всю эту головную боль с допинг-тестами, если бы у него не было намерения снова соревноваться», — написал Ротенберг в социальных сетях.

Американка Серена Уильмс 23 раза выиграла турниры «Большого шлема». Она завершила карьеру в 2022 году на Открытом чемпионате США после поражения от Айлы Томлянович (Австралия) в третьем круге.

Материалы по теме
Серена Уильямс попала в актуальный пул допинг-тестирования
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android