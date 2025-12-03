Журналист из США отреагировал на новость о возможном возвращении Серены Уильямс в теннис

Американский журналист Бен Ротенберг высказался о появлении бывшей теннисистки Серены Уильямс в пуле допинг-тестирования. Многократная чемпионка ТБШ заявила, что этот факт ничего не значит, но журналист ответил, что спортсменка собиралась восстановиться в пуле ещё перед US Open — 2025, однако не успела это сделать.

«Нет особой причины, по которой человек стал бы добровольно ввязываться во всю эту головную боль с допинг-тестами, если бы у него не было намерения снова соревноваться», — написал Ротенберг в социальных сетях.

Американка Серена Уильмс 23 раза выиграла турниры «Большого шлема». Она завершила карьеру в 2022 году на Открытом чемпионате США после поражения от Айлы Томлянович (Австралия) в третьем круге.