41-летняя Вера Звонарёва вышла в четвертьфинал на турнире W100 в Дубае

Бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Вера Звонарёва вышла четвертьфинал турнира категории W100 в Дубае (ОАЭ). Во втором круге она одержала разгромную победу над 508-й ракеткой мира Терезой Мартинцовой из Чехии со счётом 6:1, 6:2.

Соперница Веры Звонарёвой по четвертьфиналу определится в матче между россиянкой Софьей Лансере и Мананчэйей Савангкаев из Таиланда.

41-летняя Звонарёва не играла на турнирах как в одиночном, так и в парном разряде с весны 2024 года. Сейчас у россиянки нет рейтинга WTA.

Звонарёва — четырёхкратная финалистка турниров Большого шлема (два — в одиночном разряде, два — в паре); победительница Итогового турнира WTA в парном разряде (2023).