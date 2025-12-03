Вероника Кудерметова провела символическое вбрасывание перед матчем «Ак Барса»

30-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова поучаствовала в символическом вбрасывании перед матчем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским «Ак Барсом» и «Трактором» из Челябинска. Матч проходит в эти минуты на «Татнефть-Арена» в Казани.

Фото: «Ак Барс»

В сезоне-2025 Вероника Кудерметова в парном разряде в дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс одержала победу на Уимблдоне, а также на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Кудерметова и Мертенс также играли в финалах турниров категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) и Риме (Италия). В одиночном разряде Вероника выходила в полуфинал «тысячника» в Цинциннати (США).