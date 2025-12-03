«Когда он выиграл Олимпиаду, плакали все». Данилович назвала лучший совет от Джоковича

67-я ракетка мира сербская теннисистка Ольга Данилович высказалась о влиянии 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» своего соотечественника Новака Джоковича.

«Его лучший совет… Не знаю, не могу назвать какую-то одну конкретную вещь, которую он мне сказал, это скорее та самая сила духа, которая в нём есть. Каждый раз, когда смотрю на него, думаю: «Как? Как?» И не знаю… День, когда он выиграл Олимпийские игры, был самый эмоциональный для всей нашей страны. Мне кажется, тогда плакали все.

То, как он представляет себя, то, что всякий раз, когда мы говорим, он остаётся самим собой, вот что я ценю в нём больше всего, что он действительно верен себе. Всё, что он делает, исходит от сердца. «Делай то, что чувствуешь» — именно это он показывает нам каждый день, принимаю это как самый-самый лучший совет», — приводит слова Данилович Tennis World USA.