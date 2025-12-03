Полина Кудерметова проиграла Фридзам во втором круге турнира WTA-125 в Анже

92-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-125 в Анже (Франция). Во втором круге она потерпела поражение от немки Анны-Лены Фридзам (193-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:1, 2:6.

Матч продолжался 1 час 36 минут. За это время Кудерметова выполнила четыре подачи навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Фридзам 10 эйсов, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В четвертьфинале Фридзам сыграет с победительницей матча Аманден Монно (Франция) — Зейнеп Сёнмез (Турция).