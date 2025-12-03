Полина Кудерметова проиграла Фридзам во втором круге турнира WTA-125 в Анже
92-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-125 в Анже (Франция). Во втором круге она потерпела поражение от немки Анны-Лены Фридзам (193-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:1, 2:6.
Анже 125. 2-й круг
03 декабря 2025, среда. 18:40 МСК
92
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|1
|6
193
Анна-Лена Фридзам
А. Фридзам
Матч продолжался 1 час 36 минут. За это время Кудерметова выполнила четыре подачи навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Фридзам 10 эйсов, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В четвертьфинале Фридзам сыграет с победительницей матча Аманден Монно (Франция) — Зейнеп Сёнмез (Турция).
