Полина Кудерметова — Анна-Лена Фридзам, результат матча 3 декабря 2025, счёт 1:2, 2-й круг WTA 125 Анже

Полина Кудерметова проиграла Фридзам во втором круге турнира WTA-125 в Анже
Комментарии

92-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-125 в Анже (Франция). Во втором круге она потерпела поражение от немки Анны-Лены Фридзам (193-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:1, 2:6.

Анже 125. 2-й круг
03 декабря 2025, среда. 18:40 МСК
Полина Кудерметова
92
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		1 6
         
Анна-Лена Фридзам
193
Германия
Анна-Лена Фридзам
А. Фридзам

Матч продолжался 1 час 36 минут. За это время Кудерметова выполнила четыре подачи навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Фридзам 10 эйсов, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В четвертьфинале Фридзам сыграет с победительницей матча Аманден Монно (Франция) — Зейнеп Сёнмез (Турция).

Календарь турнира в Анже
Сетка турнира в Анже
