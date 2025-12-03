Скидки
Алькарас рассказал, что бы подарил Синнеру, Джоковичу и Надалю на Рождество

Алькарас рассказал, что бы подарил Синнеру, Джоковичу и Надалю на Рождество
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос, что бы подарил на Рождество итальянцу Яннику Синнеру, сербу Новаку Джоковичу и соотечественнику Рафаэлю Надалю.

Синнер: горнолыжные ботинки и солнцезащитный крем.

Джокович: отборный испанский иберийский хамон.

Надаль: пару бутылок отличного вина, — сказал Алькарас в видео для Tennis Channel.

В 2025 году Карлос Алькарас выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и US Open, победил на трёх «Мастерсах» и выиграл три «пятисотника». Он потерпел поражения в финалах Уимблдона и Итогового турнира ATP.

