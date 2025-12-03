Скидки
«С героями нужно говорить о том, что тебя волнует на диване». Бублик — о ведении подкаста

Александр Бублик
11-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик высказался о ведении подкаста «Чай с Бубликом». Он отметил, что получил ценные советы от своего первого гостя медиаменеджера Сергея Минаева.

«Мой первый выпуск, дебют, был с Сергеем Минаевым (российский медиаменеджер, писатель, сценарист. – Прим. «Чемпионата»). Конечно, дядя Серёжа уже, можно сказать, меня приютил, обучил и объяснил мне, как не нервничать, о чём говорить, как работать. Веду подкаст абсолютно без сценария, у меня его нет, не готовлю вопросы. Как дядя Серёжа мне объяснил, с героями нужно говорить о том, что тебя волнует дома на диване, когда ты смотришь кино с женой. Интересует тебя, почему он ест пряники в кадре? Спроси, почему он ест пряники. И потом ты начинаешь развивать эту тему. Допустим, герой что-то сказал, и ты каждый раз цепляешься за что-то новое и продолжаешь. Не знаю, получается у меня это хорошо или нет, но это мне помогло, потому что даже если включить выпуск с Сергеем Сергеевичем, первые пять минут видно, я как будто не знаю, что спросить. И он мне сказал: «Мы же только что с тобой обедали, ты же нормально общался, вот так и разговаривай». Он мне это объяснил, для меня это стало, так скажем, основой ведения подкаста, основой ведения этого проекта. И дальше будут интересные гости, надеюсь. Главное, чтобы людям нравилось», — сказал Бублик в интервью корреспонденту «Чемпионата» Екатерине Мурадян.

Полное интервью с Александром Бубликом читайте на «Чемпионате» завтра, 4 декабря, в 13:00 по московскому времени.

