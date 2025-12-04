«Если Рублёв это прочитает, мы ждём его». Бублик — о составе на турнире в Петербурге

11-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик высказался о составе участников выставочного турнира в Санкт-Петербурге. Он отметил, что хотел пригласить на «Трофеи Северной Пальмиры» Андрея Рублёва.

– Вы уже, можно сказать, амбассадор «Трофеев Северной Пальмиры». Вами велась какая-то работа по привлечению игроков на турнир, того же Даниила Медведева?

– Ну, слушайте, мы с Кареном Хачановым, мне кажется, вдвоём за этот турнир зацепились. Мы говорили с Кареном о том, что было бы здорово привезти сюда Даню. Слава богу, он приехал. Жалко, что Андрея Рублёва не увидели. Я когда увидел, что в составе я, Карен и Даня, и ещё было одно место, подумал: «Господи, ну давайте!» Пока не сложилось, но, если Андрей это прочитает, хочу передать, что мы очень ждём его в следующем году. Тогда это будет воистину легендарный турнир, — сказал Александр Бублик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Полное интервью с Александром Бубликом читайте на «Чемпионате» сегодня, 4 декабря, в 13:00 по московскому времени.