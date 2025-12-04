Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Если Рублёв это прочитает, мы ждём его». Бублик — о составе на турнире в Петербурге

«Если Рублёв это прочитает, мы ждём его». Бублик — о составе на турнире в Петербурге
Александр Бублик
Комментарии

11-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик высказался о составе участников выставочного турнира в Санкт-Петербурге. Он отметил, что хотел пригласить на «Трофеи Северной Пальмиры» Андрея Рублёва.

– Вы уже, можно сказать, амбассадор «Трофеев Северной Пальмиры». Вами велась какая-то работа по привлечению игроков на турнир, того же Даниила Медведева?
– Ну, слушайте, мы с Кареном Хачановым, мне кажется, вдвоём за этот турнир зацепились. Мы говорили с Кареном о том, что было бы здорово привезти сюда Даню. Слава богу, он приехал. Жалко, что Андрея Рублёва не увидели. Я когда увидел, что в составе я, Карен и Даня, и ещё было одно место, подумал: «Господи, ну давайте!» Пока не сложилось, но, если Андрей это прочитает, хочу передать, что мы очень ждём его в следующем году. Тогда это будет воистину легендарный турнир, — сказал Александр Бублик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Полное интервью с Александром Бубликом читайте на «Чемпионате» сегодня, 4 декабря, в 13:00 по московскому времени.

Материалы по теме
«Главное, чтобы зрители получили кайф». «Сфинксы» Медведева покорили «Львов» Бублика
«Главное, чтобы зрители получили кайф». «Сфинксы» Медведева покорили «Львов» Бублика
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android