«У меня профдеформация». Бублик рассказал, как относится к медиатеннису

Казахстанский теннисист 11-я ракетка мира Александр Бублик поделился своим мнением относительно медийной составляющей тенниса. Он провёл параллели с другими видами спорта, в которых создают медиалиги.

«Наверное, медиафутбол и медиабаскетбол гораздо интереснее смотреть, но, может быть, у меня уже профдеформация, даже скажем «профнепригодность». Я не могу смотреть на теннис в таком исполнении, так скажем. Но это же делается для людей, это делается для популяризации спорта, для того чтобы звёзды приходили играли. Наверное, теннис просто очень сложен для этого. Мы все умеем играть в футбол, и вы, и я. В принципе на поле, когда есть ещё 11 человек, кроме нас, это будет смотреться более-менее. Я могу тоже побегать по бровке и отдать один пас, наверное. Баскетбол уже сложнее, потому что нужно бросать в кольцо, нужно давать пасы. А теннис — это ещё сложнее, потому что нужно держать мяч в игре и создавать какое-то соперничество. Но если люди ходят, если людям нравится… Я видел там кучу разных интересных имён, играли какие-то серьёзные известные люди, актёры, певцы и так далее. Я как-то натыкался на это. Если людям нравится, я же не могу говорить, что они плохо играют, поэтому пусть не делают этого», — сказал Александр Бублик в интервью корреспонденту «Чемпионата» Екатерине Мурадян.

