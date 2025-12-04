Скидки
Бублик раскрыл, за кем следит из российских спортсменов

Александр Бублик
Комментарии

Казахстанский теннисист 11-я ракетка мира Александр Бублик рассказал, что из российских спортсменов ему импонирует боец Ислам Махачев. Он отметил, что важную роль в его приобщении к UFC сыграл Карен Хачанов.

«Я вот стал следить за UFC, за боями. Меня Карен Хачанов на это подсадил. И мне очень импонирует Ислам Махачев, очень сильно. Как мы обсудили с Сергеем Минаевым в подкасте: «Если есть возможность респектануть, то респектаните». Вот я Исламу респектую всегда», — сказал Александр Бублик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

В сезоне-2025 Александр Бублик выиграл турниры в Ханчжоу, Кицбюэле, Гштааде и Галле.

