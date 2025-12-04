«Бог терпел и нам велел». Бублик — о преодолении сложностей на корте и вне его

Представитель Казахстана 11-я ракетка мира Александр Бублик поделился своими мыслями насчёт трудностей в теннисе и за его пределами. Он рассказал, какой подход к сложным жизненным моментам он предпочитает.

– По жизни… У меня в семье есть такая байка, что меня вообще ничего не беспокоит. Если ты не можешь что-то контролировать, то зачем переживать? Если что-то происходит и это вне твоего контроля, вне твоей зоны ответственности, но при этом на тебя это влияет и ты ничего сделать не можешь, значит, просто «бог терпел и нам велел». Что ещё делать? А если ты можешь что-то изменить, то иди и меняй. А вот на корте сложнее, потому что там ты иногда хочешь что-то изменить, а у тебя ничего не получается, там же стоит соперник на противоположной стороне. Тогда можно просто послать всё это в одно место и не играть», — сказал Александр Бублик в интервью корреспонденту «Чемпионата» Екатерине Мурадян.