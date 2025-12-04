Бублик раскрыл, как относится к тому, что теннис комментируют звёзды спорта и шоу-бизнеса

11-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик высказался об участии звёзд спорта и шоу-бизнеса в освещении теннисных матчей. Спортсмен считает, что теннисные комментаторы должны владеть информацией о том виде спорта, на котором работают.

– Кажется, что прямо сейчас теннис в России медийно очень поднялся. Рилсы с теннисистами залетают в соцсетях, появляются новые платформы и проекты, футболисты и рэперы комментируют матчи. Вам нравятся такие коллаборации и кросс-взаимодействие? Или для профессионального теннисиста это выглядит смешно?

– Если это делается со знанием дела, почему бы и нет. А если без знания дела, чисто прийти для хайпа, мне это не нравится. Я ни разу не слышал комментарии Фёдора Смолова или Obladaet (настоящее имя – Назар Вотяков, российский хип-хоп исполнитель. – Прим. «Чемпионата»), моего товарища, знаю, что он тоже это делал. Я не слышал и поэтому не могу оценивать. Допустим, если бы меня пригласили комментировать футбольный матч или концерт, я бы либо отказался, либо постарался из кожи вон вылезти, сделать это хорошо, как минимум изучить вопрос. Как они к этому подошли, я не знаю, но, наверное, они постарались. Если люди из других видов спорта, другого рода деятельности пытаются своими словами объяснить, что они видят на корте, это здорово. Если они просто приходят и говорят какую-то чушь, то это, конечно же, не нужно.

– Obladaet, насколько я знаю, занимался теннисом.

– Да-да, Назар играет, причём играет на неплохом уровне, любительском. Я недавно видел видео, он играл на каких-то турнирах в Москве, — сказал Александр Бублик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.