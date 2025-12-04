«Теннис-то нравится, всегда был любим в России». Бублик — о подъёме интереса к теннису

11-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик высказался об увеличении интереса к теннису в России. Он отметил, что популярность этого вида спорта всегда была на достаточно высоком уровне.

– Как вам кажется, большой интерес к теннису в России связан с тем, что у нас сейчас нет международных турниров, или просто время пришло для такого подъёма активности?

– Может быть, из-за отсутствия турниров, да. Раньше мы к этому относились как к данности, большое количество соревнований, ATP, WTA, «челленджеры». Сейчас этого нет и, возможно, люди где-то задумались, что теперь делать. Теннис-то нравится, всегда был любим в России, в Казахстане. Наверное, в связи с этим люди начали больше углубляться в спорт. Потом начали задаваться вопросами: а почему нет много СМИ, почему никто не освещает. Начали появляться блогеры, какие-то проекты, и это здорово. Это очень важно для будущего поколения. Нам как уже действующим игрокам это особо никакого влияния не даёт. Да, мы становимся известнее, может быть, больше зарабатываем, но для молодого поколения это гораздо важнее, — сказал Александр Бублик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.