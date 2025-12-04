«У меня есть друзья, которым по 30, и они прям ветреные». Бублик — о приближении 30 лет

Казахстанский теннисист Александр Бублик высказался об изменениях в человеке в связи со взрослением. Он не знает, изменился ли он в связи с приближением 30-летнего возраста.

– Наше поколение приближается к тридцатилетию. У вас уже есть какие-то переживания, загоны на эту тему? Может быть, испытываете «кризис 30»?

– А каждый же считает, что у него этих загонов нет и ничего не происходит.

– Некоторые говорят, что чувствуют определённый дискомфорт и тревогу.

– Это в плане кризиса возраста, да. А в плане каких-то вещей, которые ты делаешь, нужно, наверное, спрашивать родственников и друзей, каким ты становишься. Может, уже ворчишь постоянно. Мне сложно сказать, я не вижу в этом ничего такого. Наоборот, я смотрел, как один наш блогер, как же его зовут, с бабушками общается… Прохор Шаляпин! Он где-то сказал: «Здорово, когда тебе 90, потому что тебе же было когда-то 30, а им 90 ещё не было». Вот я примерно так же говорю: «Здорово, что мне 28, потому что кому-то, может, никогда и не будет». Я надеюсь, что тридцатилетие во мне ничего не изменит.

– Ещё есть ощущение, что 30 — это новые 20. Многие в 30 сейчас как будто бы младше, чем были в этом возрасте наши родители, бабушки и дедушки.

– Точно, 100%, это так, но не все. Например, я дед в этом плане. Я ворчу часто, мне не нравится всё новое, я это чувствую. При этом у меня есть друзья, которым по 30, и они прям ветреные такие, я им говорю: «Ну как так можно». Я всё-таки нет, я человек старой закалки в этом плане, — сказал Александр Бублик в интервью корреспонденту «Чемпионата» Екатерине Мурадян.