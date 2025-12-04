«У меня всегда есть наличные. А у них нет». Бублик — об отличиях миллениалов от зумеров

11-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик объяснил, чем отличаются друг от друга поколения миллениалов и зумеров. Теннисист подчеркнул, что у него в кармане всегда кошелёк с деньгами для наличного расчёта.

– Сегодня популярны сравнения поколений. Мы с вами относимся к миллениалам. Какие есть особенности у нашего поколения? То, что отличает нас от зумеров.

– Я не очень модный в этом плане, я не сильно знаю, кто это такие, но приблизительно понимаю. Вот, допустим, я кошелёк ношу с собой, а мне говорят: «Зачем ты кошелёк носишь?» Я ношу всегда с собой банковские карточки, и мне говорят: «У тебя что, карточки до сих пор есть?» Я говорю: «А у тебя нет? А если вдруг что». Они не думают об этом. У меня с собой всегда немного наличности есть, на всякий случай, вдруг что-то может случиться. А у них нет. Вот это я замечал.

– Но вы при этом звоните или пишете?

– Пишу. Я писать больше люблю, — сказал Александр Бублик в интервью корреспонденту «Чемпионата» Екатерине Мурадян.