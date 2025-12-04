Бублик — об улучшении игры в сезоне: стало легче показывать то, что нарабатывал годами

Казахстанский теннисист 11-я ракетка мира Александр Бублик высказался о своём прогрессе в сезоне-2025. Спортсмен заявил, что результаты улучшились благодаря смене ракетки.

– Александр, вы однажды сказали в интервью, что не готовы жертвовать всем ради тенниса, быть роботом, что вас устраивает то место, которое вы занимаете в рейтинге. Однако в этом году у вас случился очень хороший сезон, с большим количеством побед. Что-то изменилось в вашем отношении к работе сейчас?

– Нет, это не результат работы. Это стечение обстоятельств, когда все факторы, которые должны были сойтись, сошлись. Мне действительно помогла смена ракетки, потому что ей просто стало проще играть. И я об этом говорю, а многие, как я читаю комментарии, пишут, что это невозможно. Но это правда так, потому что я тренировал то, что я показываю сейчас, однако прошлым инструментом, так скажем, у меня просто это не получалось. То есть, грубо говоря, я же уже был в двадцатке, я играл на этом уровне, но у меня постоянно были спады, и мы всегда задавались вопросом, а почему, что мы делаем не так.

Мы интересовались у старших коллег, мы интересовались у коллег по туру, которым я доверяю и отношусь с уважением к их мнению, к их видению тенниса. И мне все говорили: я не знаю, вроде всё нормально. А я говорю: «Так я 82-м стою, например». Они говорят: «Ну, видимо, нужно где-то, что-то, вот какой-то Х найти». И сложились так обстоятельства, мне просто стало легче показывать то, что я нарабатывал годами. В любом случае я тренируюсь, я же не могу не тренироваться, чтобы играть на высоком уровне.

Просто так сложились звёзды, получается, и в данный момент вот так. Что будет дальше, не могу сказать, но сейчас я чувствую себя комфортно, что очень важно. И для меня всегда любой теннисный тренер, ну, большинство теннисных тренеров, и это правильно, говорят о том, что в теннис нужно играть ногами, защитой, подработкой. Я всегда говорю, что в теннис нужно играть руками. И вот когда я чувствую свои руки и чувствую, что я могу положить мяч туда, куда я хочу, мне становится проще — сказал Александр Бублик в интервью корреспонденту «Чемпионата» Екатерине Мурадян.