«Хочу, чтобы вернули Санкт-Петербург». Бублик — о городе, где он хотел бы сыграть турнир

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, что хочет увидеть возвращение в Санкт-Петербург турнира под эгидой ATP. Он сказал это, отвечая на вопрос о месте, где мог бы появиться новый турнир.

– Вы играете по всему миру и постоянно путешествуете. При этом из-за сложного графика вам вряд ли удаётся хорошо посмотреть город. Есть ли такое место, которое вы хотели бы изучить получше, но из-за тенниса никак не получается?

– Я столько лет езжу, что, мне кажется, я уже посмотрел всё, что можно было посмотреть.

– А есть такой город, где вы хотели бы, чтобы турнир появился? Может быть, это место, в котором вы никогда не были.

– Хочу, чтобы вернули Санкт-Петербург. Если можно одно пожелать – это чтобы вернули турнир ATP в Питере, — сказал Александр Бублик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.